Bir 'çifte maaşlı' daha: AKP'den vekil aday adayı olan isme iki koltuk

17 Mayıs 2021 Pazartesi, 15:15

AKP'li bürokratların aldıkları çifter çifter maaşlar dahil kamudaki usülsüzlükleri gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni bir skandalı daha açığa çıkardı.

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk Telekom'a ait bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu duyurdu.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partili Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda, TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'de (Türk Telekom'a ait bir şirket) Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, "Durmak yok, yolmaya devam" ifadesini kullandı.







