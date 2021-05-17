Bir 'çifte maaşlı' daha: AKP'den vekil aday adayı olan isme iki koltuk
Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'nin de yönetiminde olduğu ortaya çıktı.
AKP'li bürokratların aldıkları çifter çifter maaşlar dahil kamudaki usülsüzlükleri gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yeni bir skandalı daha açığa çıkardı.
CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olan Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun Türk Telekom'a ait bir şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu duyurdu.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Partili Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu'nun aynı zamanda, TT Mobil İletişim Hiz. A.Ş.'de (Türk Telekom'a ait bir şirket) Yönetim Kurulu Başkanı olduğunu tespit ettik" diyen Yavuzyılmaz, "Durmak yok, yolmaya devam" ifadesini kullandı.
İlgili Haberler
- Tepkiler sonuç verdi... AKP, vekillere çifte maaş düzenlemesini geri çekti
- CHP'li Yavuzyılmaz: Ordu Belediye Başkanı Turkcell’de yönetim kurulu başkanı
- CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını ortaya çıkardı!
- CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'lilerin maaşlarını ifşa etti
- Yolsuzlukla suçlanan MHP’li belediye başkanı balkondan seslendi: İstifa etmemi bekleyenler avuçlarını yalasın
- Rapor açıklandı: Yolsuzlukla mücadele tavsiyelerine uyan ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?
Video Haberler
- Trabzonlu esnaftan, Erdoğan'a olay 'Helallik' yanıtı
- İzmir'de çocukların tehlikeli deniz keyfi
- Cumhuriyet Pazar yine dopdolu geliyor
- Bıçaklı, satırlı kavgada taş ve sopalar havada uçtu
- Evini kurşunladılar, arabasını yaktılar
- En acı kayıt!
- Yurttaştan, TBMM Başkanı Şentop’un konvoyuna tepki
- Zeynep’in dikkati, dev deniz canlısını kurtardı
- Mercimek üreticisi zor durumda
- Koyun otlatma kavgasında ortalık savaş alanına döndü
En Çok Okunan Haberler
- Sedat Peker'e yakın popçular
- Bakan Ersoy'un eşinden kutu meyve suyu tepkisi
- Soylu'nun danışmanından Peker'e yanıt
- Çanakkale'de flaş karar: 1 Haziran'a kadar kapalı
- Bari İsmail Türüt’le Seda Sayan istifa etsin!
- Erdoğan açıkladı! 1 milyon 385 bin esnafa destek
- Malatya kalecisinden Muslera'ya şok sözler
- Soylu hakkında suç duyurusu
- Soylu'dan Sedat Peker için savcılığa çağrı
- Thodex’teki kripto paraların izi bulundu