CHP'li Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını ortaya çıkardı!

20 Nisan 2021 Salı, 23:43

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Turkcell Yönetim Kurulu'nda görev yapan ve yıllık 100 bin avro maaş aldıkları belirtilen AKP'lilerin ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı ve Yönetim Kurulunun ne kadar maaş aldıklarını ortaya koymuştu.

Yavuzyılmaz ayrıca Cumhurbaşkanlığı makam araçlarının fiyatını ve KARDEMİR yönetim kurulundaki AKP'li bürokratların 2021 yılı aylık maaşlarını ifşa etmişti.

Yavuzyılmaz bu kez de Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını ortaya çıkardı. Sosyal medya üzerinden Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy'un aylık maaşını nasıl hesapladığını da açıklayan Yavuzyılmaz, kaynak olarak da Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı gösterdi.

Buna göre Vakıflar Genel Müdürü Ersoy'un Vakıflar'daki görevinden aylık 14.917 TL, KuveytTürk Bank YK üyeliğinden aylık 62.455 TL ve KuveytTürk Bank YK üye kar payı 84.556 TL olmak üzere toplam aylık geliri 161.928 TL oluyor.

Yavuzyılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Vakıflar Genel Müdürünün aylık maaşını tespit ettik. Sn. Burhan Ersoy Vakıflar Genel Müdürü maaşı: 14.917 TL, Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti: 62.455 TL, Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı: 84.556 TL, Toplam aylık: 161.928 TL Kaynak: Kuveyt Türk 2021 Genel Kurul Tutanağı

Kuveyt Türk Bank YK üye ücreti: Kuveyt Türk Bank YK üye kar payı: Toplam aylık: Nasıl hesapladım: Vakıflar Genel Müdürü aylık maaşı: 14.917 TL

Kuveyt Türk Bank YK üyelerinin (9 üye) ücret toplamı (yıllık): 830.688 Dolar. Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): 830.688/ 9= 92.298 Dolar Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92.298/ 12)x 8,12= 62.455 TL

Her bir YK üyesinin ücret (yıllık): Her bir YK üyesinin ücreti (aylık): (92.298/ 12)x 8,12= Kuveyt Türk Bank YK üyelerine (9 üye) kar'dan dağıtılan temettü ödemesi toplamı (yıllık): 9.132.111 TL. Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (yıllık): 9.132.111/ 9= 1.014.679 TL. Her bir YK üyesine yapılan temmettü ödemesi (aylık): 1.014.679/ 12= 84.556 TL

Yavuzyılmaz'ın paylaşımı şu şekilde: