Bir dönemin simge isimlerinden Engin Civan, 'köşe yazarı' oldu

13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:55

1994'te patlayan Civangate skandalıyla gündeme oturan eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan, OnurAkayMedya’nın yazar kadrosuna katıldı.

67 yaşındaki Civan’ın, “Çakan Çakana” başlıklı ilk yazısı bugün yayınlandı. Civan’ın, köşe yazılarında Türkiye ve dünya gündemindeki son gelişmeleri analiz edeceği duyuruldu.

Civan'ın köşe yazarı olduğu OnurAkayMedya'nın imtiyaz sahipliğini sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberlerle bilinen Onur Akay yapıyor.



Turgut Özal döneminin bürokratlarından olan Engin Civan, 1989 ve 1991 yılları arasında Emlak Bankası Genel Müdürlüğü yaptı. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü de yapan Civan, 90’lı yıllarda Türkiye’nin en çok konuşulan kişilerinden biriydi.

'CİVANGATE' OLAYININ KAHRAMANIYDI!

Emlak Bankası Genel Müdürü olduğu 19 Eylül 1994'te, Alaattin Çakıcı'nın adamı Davut Yıldız tarafından vurulmasıyla patlak veren “Civangate” olayının kahramanıydı. İddiaya göre 5 milyon dolarlık rüşvetini geri alamayan ESKA İnşaat Şirketi'nin patronu Selim Edes, mafyadan yardım istemiş ve Civan'ı vurdurtmuştu. Selim Edes'in o dönem Civan için söylediği "Rüşvetin belgesi mi olur pe..." sözü literatüre girmiş ve Türkiye'de herkesin diline pelesenk olmuştu. Civan, şimdilerde Amerika’da finansal danışman ve sosyal hizmetlerde gönüllü olarak çalışıyor.