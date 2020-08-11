‘Bir Düş Gördüm’ Finlandiya’da yarışacak
Yönetmen Murat Çeri’nin TRT ortak yapımı olan ilk uzun metrajlı filmi “Bir Düş Gördüm” filmi açılışını 5. Scandinavian Uluslararası Film Festivali’nin yarışmalı bölümünde yapacak. Yüksek bütçeli, ses getiren filmlerin boy gösterdiği festival 22-26 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya’da düzenleniyor.
Film, dokuz yaşındaki Tarık’ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenleri anlatıyor. Çeri, filmin anafikri olarak Tolstoy’un “insan ne ile yaşar” sorusundan yola çıktıklarını söylüyor. Filmde Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, Recep Çavdar, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.
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