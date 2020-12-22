“Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor” diyen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı
15 Temmuz’un yıl dönümünde TRT’de “Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor" uyarısı yapan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Köse, bu yıl 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde özel yayın gerçekleştiren TRT'de konuk olduğu programda, FETÖ benzeri dinsel yapılanmalara ilişkin çarpıcı bir açıklama yapmıştı.
Prof. Dr. Ali Köse, "Benim bu konudaki kanaatim 15 Temmuz’dan gerekli dersin alınmadığı ve yeterli önlemlere gidilmediği şeklindedir. Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor. Bu uyarıyı yapmak benim vazifem” demişti.
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi son olarak okulun Tefsir Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Karar gazetesi yazarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk'ün Kuran hakkında yaptığı bir konuşmadan video kaydının ortaya çıkması ve sonrasında başlayan linç kampanyası sonucu görevinden istifa etmesiyle gündem olmuştu.
Prof. Dr Köse'nin Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, fakültede dün itibariyle dekanlık koltuğunun da değiştiği öğrenildi. Köse yerini, fakültenin bir diğer hocası Prof. Dr. İsmail Safa’ya bıraktı.
Köse Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “YENİ DEKANIMIZ Marmara İlahiyat'ın yeni dekanı Prof. Dr. İsmail Safa Üstün kardeşimdir. Yıllardır beraber çalıştığımız İsmail Safa hocamızın başarılı olacağına inancım tamdır. Bundan böyle şahsıma tevdi edeceği her türlü görev vazifemdir. Ne mutlu Marmara İlahiyatlıyım diyene” ifadelerini paylaştı.
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