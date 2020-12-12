Bir günde 1 milyon hastanın iyileştiğini açıklayan Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu bir kez daha değiştirdi

12 Aralık 2020 Cumartesi, 22:45

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosunda günlük iyileşen hasta sayısı 5 bin 516 olarak açıklandı. Dünkü tabloda toplam iyileşen hasta sayısı ise 458 bin 109 oldu.Bugün açıklanan verilerde ise iyileşen hasta sayısının 20 bin 191 olduğu belirtildi. Bakanlığın koronavirüs tablosunda toplam iyleşen hasta sayısı ise bir günde 1 milyondan fazla artarak 1 milyon 581 bin 565 olarak açıklandı.

TABLODA BİR DEĞİŞİKLİK DAHA

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunda bir günde ikinci kez değişiklik yapıldı. Yeni tabloda, daha önce 'iyilen hasta sayısı'nın yer aldığı bölüm, 'iyileşen sayısı' olarak değiştirildi.

Tablonun ilk hali:

Tablonun değiştirilmiş hali: