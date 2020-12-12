Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı: Bir günde 1 milyon kişi iyileşti!

12 Aralık 2020 Cumartesi, 19:06

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından paylaştı.

Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 222 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini, 29 bin 136 kişiye vaka, 5 bin 203 kişinin koronavirüs hastası olarak tespit edildiğini bildirdi. Koronavirüs nedeniyle 16 bin 199 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 809 bin 909'a yükseldi.

AĞIR HASTA SAYISI 5 BİN 961

Tabloya göre, toplam test sayısı 20 milyon 898 bin 517, toplam ağır hasta sayısı 5 bin 961, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 581 bin 565, bugünkü test sayısı 189 bin 65 olarak kayıtlara geçti.

''AĞIR HASTA ARTIŞI DURAĞAN''

Twitter üzerinden paylaşım yapan Koca, ''Bugün tespit edilen 5.203 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızının durağan olması sevindirici. Kısıtlamalara tam uyum ve tedbirlere riayetle mücadelemizi sürdürelim. Aşının yaygın uygulaması ve etkisinin görülmesine kadar sevdiklerimizi koruyalım '' dedi.

BİR GÜNDE 1 MİLYONDAN FAZLA 'HASTA' İYİLEŞTİ!

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı koronavirüs tablosunda günlük iyileşen hasta sayısı 5 bin 516 olarak açıklandı. Dünkü tabloda toplam iyileşen hasta sayısı ise 458 bin 109 oldu.Bugün açıklanan verilerde ise iyileşen hasta sayısının 20 bin 191 olduğu belirtildi. Bakanlığın koronavirüs tablosunda toplam iyleşen hasta sayısı ise bir günde 1 milyondan fazla artarak 1 milyon 581 bin 565 olarak açıklandı.



