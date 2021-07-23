Bir hafta boyunca aynı ayının saldırısına uğradı: Helikopterle kurtarıldı
Alaska'da bir hafta boyunca tekrar tekrar aynı boz ayının saldırısına uğrayan adam, helikopter tarafından tespit edilerek kurtarıldı.
ABD'nin Alaska eyaletinde bir madencilik alanında tek başına yaşayan 50-60 yaş aralığında olan adam, bir hafta boyunca tekrar tekrar aynı boz ayının saldırısına uğradı.
Alaska’nın Nome şehrinin 40 mil ilerisinde bir madencilik alanında yalnız başına, iletişim araçsız bir şekilde kalırken bir boz ayının saldırısına uğradı. Boz ayının, adamı nehir kıyısına sürüklediği belirtildi.
The New York Times'ta yer alan habere göre, sahil güvenlik helikopterinin pilotlarından Jared Carbajal “Bize ayının sürekli kendisine geri döndüğünü, birkaç gecedir uyumadığını anlattı” dedi. Saldırılarla geçen bir haftanın sonunda adam, bölgeden geçen bir helikopter tarafından yardım işaretleri yaparak tespit edildi.
Kurtarılan adam tedavi için hastaneye kaldırıldı.
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