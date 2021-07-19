Bir hayırsever, Çorum'da bir bakkalın veresiye defterindeki borçları ödedi

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin birçok ilinde veresiye defterlerini silip yurttaşlara para dağıtan gizemli hayırsever, bu kez Çorum merkezde Hacı Bektaşi Vakfı yakınlarında ortaya çıktı. Bir bakkala giden kimliği belirsiz yardımsever, veresiye defterinde bulunan yaklaşık 5 bin lirayı ödeyerek işyerinden ayrıldı.

İşyerine gelen kimliği meçhul kişinin “Bakkala kimin borcu varsa hepsini ödeyeceğim” dediğinde çok şaşırdığını ve şaka yaptığını düşündüğünü anlatan Okan Tarhanacı, “Borcu bulunanlar ise duyduklarına inanamıyorlar ve çok seviniyorlar” diye konuştu.