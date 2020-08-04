Mansur Yavaş’ın başlattığı “iyilik bulaşıcıdır” çağrılarına hayırsever vatandaşlardan yoğun ilgi

04 Ağustos 2020 Salı, 10:16

“İyilik bulaşıcıdır” sloganıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” ile “Afiyet Ver” kampanyası hayırsever vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görürken, devam eden toplumsal dayanışma projeleri de ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında hayırsever vatandaşların bağışladığı ikinci el ya da sıfır eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Evlerinde kullanabilir durumdaki beyaz eşyadan mobilyaya kadar birçok eşyayı ihtiyaç sahiplerine Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla ulaştırmak isteyen vatandaşlar “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak bu bağışı gerçekleştirebiliyor.

Başkent son dönemde düzenlenen toplumsal dayanışma kampanyaları ile yardımlaşmada zirveyi zorlarken, hayırseverlerin yaptığı eşya yardımının dışında Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale yoluyla satın alınan sıfır eşyalar da ihtiyaç sahiplerine hediye ediliyor. Aralarında ikinci el ya da sıfır beyaz eşyadan koltuk takımına, elektronik eşyadan mobilyaya kadar çok sayıda eşyayı hayırseverlerin evinden alarak ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar taşıyan Büyükşehir Belediyesi nakliye hizmetini ücretsiz karşılıyor.

DOĞAL AFET MAĞDURLARINA DA EŞYA YARDIMI

Bağışçıların adreslerinden teslim alınan ikinci el eşyalar Büyükşehir’e ait depoda temizlenerek bakım ve onarımdan geçirilirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi yangın, sel ve doğal afet yaşamış olan Başkentlilere de eşya yardımında bulunuyor.

Ankara’da geçtiğimiz aylarda yaşanan sel felaketinde evini su basan ve eşyaları kullanılamayacak durumda olduğu için eşya yardımı başvurusunda bulunduğunu belirten Nimet Alçı, Büyükşehir Belediyesinin desteğine şu sözlerle teşekkür ediyor:

“Evimizi omuz hizasına kadar sel bastı. Eşyalarımız kullanılmayacak duruma geldi. Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptık, bize kucak açtılar. 25 gün Şefkat Evi’nde kaldık. Ellerinden geleni yaptılar. Şu an eşyalarımız geldi. Bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi, eşya yardımı yapmak veya yardım almak isteyen vatandaşlar arasında kardeşlik köprüsü görevi görüyor.

Hayırseverler hafta içi 08.00-17.00, Cumartesi günleri ise 08.00-12.00 saatleri arasında “0312 507 37 17” numaralı telefonu arayarak eşya yardımında bulunurken, eşyaya ihtiyacı olan vatandaşlar da;

-Fakirlik ilmühaberi,

-Kira kontratı,

-Aile beyannamesi,

-SGK maaş dökümü,

-Tapu kaydı,

-Araç kaydı,

-İtfaiye raporu

-Öğrenci belgesi,

-Şehitlik veya Gazilik belgesiyle, Etlik Osmanlı İş Merkezi içerisinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Gıda ve Yardım Dağıtım Merkezi'ne başvuru yapabiliyor.