Bir 'İnce' anketi de SONAR'dan: En çok oy aldığı ikinci parti AKP

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 23:18

SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı iddia edilen Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını canlı yayında paylaştı. Ankete katılan vatandaşların yüzde 15,8'i "Muharrem İnce'nin yeni kurduğu partiye oy verebilirim" dedi.

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu "Tarafsız Bölge" programına konuk olan SONAR Araştırma'nın başkanı Hakan Bayrakçı, yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı, 26 ilde 2850 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Muharrem İnce parti kurarsa oy verir misiniz?" sorusunu yönelttiklerini söyledi.

Hakan Bayrakçı, katılımcıların yüzde 15,8'inin "Evet", yüzde 72,3'ünün "Hayır", yüzde 7,8'inin "Kararsız", "Fikrim yok" diyenlerin oranının ise 4,1 olduğunu ifade etti.

Hangi partiden ne kadar oy alıyor?

Anket sonuçlarına göre; Muharrem İnce CHP'de yüzde 7,6,

AKP'den 1,6

İYİ Parti'den 1,5

MHP'den 0,7

HDP'den 0,6

Kararsızlardan ise 3,8 oy alıyor.