Bir isim daha Galatasaray'a döndü!
Eski Galatasaraylı oyuncu Albert Riera, Galatasaray'ın teknik kadrosunda göreve başladı.
Geri dönüşlerin konuşulduğu transfer döneminde bir eski isim daha Türkiye'ye döndü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başladı.
UEFA pro lisansa sahip olan genç çalıştırıcı, Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın yanında staj yapmıştı.
Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın teknik kadrodan ayrılmasıyla boşalan görevlere Selçuk İnan ve Necati Ateş'in dışında Albert Riera da teknik kadroya eklendi.
Video Haberler
- Dev platform FSM Köprüsü'nün altından böyle geçti
- ABD'deki Disney stüdyolarına yıldırım düşme anı kamerada
- Youtuber tehlikeli deneyi sosyal medyadan paylaştı!
- Gondoldaki tehlike kamerada
- Skandal görüntüler!... TRT'yi dış güçler mi yönetiyor?
- Kadın kılığına girip kuyumcuyu soydular!
- Motosikletli kapkaççı kamerada
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi
- O davulcuyu arıyor: Çok isterim bu yeteneği tanımayı
- Türkiye’de nadir görülen canlı Şanlıurfa’da görüntülendi