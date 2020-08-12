Bir isim daha Galatasaray'a döndü!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 12:15

Geri dönüşlerin konuşulduğu transfer döneminde bir eski isim daha Türkiye'ye döndü. Galatasaray'ın eski futbolcusu Albert Riera, teknik direktör Fatih Terim'in yardımcısı olarak göreve başladı.

UEFA pro lisansa sahip olan genç çalıştırıcı, Manchester City teknik direktörü Guardiola'nın yanında staj yapmıştı.

Hasan Şaş ve Ümit Davala'nın teknik kadrodan ayrılmasıyla boşalan görevlere Selçuk İnan ve Necati Ateş'in dışında Albert Riera da teknik kadroya eklendi.