Bir ‘Kavuklu Hamlet’ sahnede

22 Eylül 2020 Salı, 10:15

Geleneksel Türk Tiyatrosu’nun en önemli simgelerinden olan ‘Kavuk’, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle Rasim Öztekin'den Şevket Çoruh'a devredildi. Tiyatroya özlemin tavan yaptığı geceye, pandemiye ve yağmura rağmen yüzlerce kişi katıldı. Seyircilerin çiseleyen yağmur altında sabırsızlıkla beklediği tören ve gösteri öncesinde dev ekranlardan Rasim Öztekin ve Şevket Çoruh’un duygularını anlattığı mini belgeselin yayınlanmasıyla duygulu anlar yaşandı. Uzun zamandır sağlık sorunlarından dolayı sahneden uzak kalan Öztekin sahneye çıktığında, dakikalarca ayakta alkışlandı. Seyirciyle dertleşen Öztekin, “Kavuk, bir usta-çırak ilişkisi. Bir liyakat ilişkisidir. Bugün Türkiye'de liyakat olayı tamamen unutuldu. 140 yıldır kavuğun 6 kez el değiştirdiği, az görülen tarihi bir an bugün. Önemi başka. Bu yılın en komiği, en iyi oyuncusu değil. Bir usta-çırak ilişkisi” dedi. Öztekin, aramızda olmayan, Münir Özkul, Savaş Dincel, gibi ustaları da sahneden anmayı unutmadı. Rasim Öztekin, “Bu güzel geceye bir güzellik daha yapalım dedik. Sanatın, tiyatronun ve hatta ülkenin geleceği için çağdaş beyinlere ihtiyaç var. Bu gecenin gelirini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlama kararı verdik” dedi.

Kavuğu teslim alan Şevket Çoruh ise sözlerine, “Türk tiyatrosu bu günlerde çok zor bir dönemden geçerken mahalle yanarken saçımızı mı tarıyoruz diye bir düşünce geldi aklıma” diye başladı. Çoruh, "Üzerimde emeği olan ustalarım başta Savaş Dinçer, Müjdat Gezen, Mustafa Alabora başta olmak üzere beni yetiştiren tüm hocalarıma, Türk Tiyatrosu için emek vermiş tüm ustalara teşekkür ediyorum. Bu kavuğu bugünkü zor şartlarda Anadolu'da perde açmaya çalışan, alternatif sahnelerden, apartman dairelerine kadar yüreği tiyatro dolu tüm tiyatro emekçileri adına kabul ediyorum. Başımın üstünde yeri var. Kavuğun emanetçisi olarak bir sonraki meslektaşıma emanet edene kadar son sözüm, 'hak dostum hak!" dedi.

‘ÇÜRÜMÜŞ BİR ŞEYLER VAR... DANİMARKA’DA!’

“Bir Baba Hamlet” Sebastian Seidel’in, özgün metni, Yücel Erten’in çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla üç sezondur sahneleniyor. Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu’nun muhteşem performanslarıyla büyük beğeni topladığı “Bir Baba Hamlet”; tiyatro yapma aşkının aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor. Önceden belirtelim, çünkü çok şaşıracaksınız, bu bildiğiniz bir Hamlet değil. Shakespeare’nin “Hamlet”inin aksine gülmekten gözlerinizden yaş gelecek kadar komik bir ‘Hamlet’ seyredeceksiniz. Oyuncuların sahne üzerindeki başarılarını anlatmaya gerek yok ama Murat Akkoyunlu’nun göz dolduran oyunculuğunun altını kalın bir çizgiyle çizmek gerek.

Kendi deyimleriyle, "Kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkmış iki cüretkar oyuncu," kendilerine kurban olarak Shakespeare’in başyapıtı “Hamlet”i seçmişler... Evet ama neden... Shakespeare yıllar, yıllar önce öyle sözler söylemiş ki sanki bugünü özetliyor. Haklı olarak biz de altını çizerek söyleyelim, yanlış anlaşılmasın, bu oyun Danimarka’da geçiyor.

Birinci perdenin sonunda bizi gülmekten ağlatan Çoruh’un canlandırdığı kral karakteri de Danimarka Kralı, yani Hamlet’in amcası... Oyunun en güzel en çarpıcı noktası diyebilirim.

Sahne ve kostüm tasarımını Barış Dinçel’in, ışık tasarımını Yakup Çartık’ın, hareket düzenini Işıl Zeynep’in yaptığı oyunun müzikleri Can Şengün’ün, eskrim koreografisi Deniz Özmen’in, şarkı sözleri ise Faruk Üstün’ün imzasını taşıyor.

'KAVUK ONA ÇOK YAKIŞTI'

"Bir Baba Hamlet" adlı oyunun yönetmenliğini üstlenen ve oyunculuğunu da çok beğendiğim Emrah Eren ile önceki akşam Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde gösterim arasında konuştuk. Eren, "2017’de Baba Sahne’nin açılması öncesinde provalarına başladığımız “Bir Baba Hamlet” benim için büyülü bir süreçti. Bir yandan prova yaparken bir yandan da tarihe tanıklık ediyordum. Dün gece Harbiye’deki devir teslim töreni de yine aynı hissi yaşattı bana. “Oradaydım” diyerek kızıma anlatacağım bir anı olacak dün gece... Güzel yaşlanıyoruz ve sağolsun Şevket Çoruh bizlere çok güzel anılar biriktiriyor. Kavuk ona çok yakıştı. Kutluyorum" diyor.



