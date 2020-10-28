CHP'li Başevirgen: Bir kişide görülmüş vaka için özel kadro

28 Ekim 2020 Çarşamba, 10:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemi ile meclis başkanlığına soru önergesi veren CHP’li Başevirgen, “Kadronun, ülkemizde sadece bir vakada görülmüş olan ve onu da vaka taktimi olarak yayınlamış olan ekip içerisinde yer alan bir kişi için açıldığı bellidir. Ülkemizde tek bir olguda görülmüş olan ve hastalık üzerinde moleküler tanıya dayanan, araştırma makalesi bile yayınlanmamış olan MERS-CoV üzerine çalışma yapmış olma şartı adrese teslim atamanın ispatıdır” dedi.

Başevirgen, verdiği soru önergesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesinin 22 Ekim 2020 tarihinde Öğretim Üyesi Alımı İlanı yayınlandığını ve ilanda yer alan Gülhane Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı için açılan Profesör kadrosu ilanının çok dikkat çekici olduğunun altını çizdi.

“TÜRKİYE’DE SADECE BİR VAKA GÖRÜLMÜŞ”

Başevirgen, ilan metninde Profesör kadrosu için aranan şartlarda sadece “Mers-CoV virüsünün tanısı ve genotip analizi üzerine çalışmaları olmak” koşulunun yer aldığını belirtti.

Başevirgen, “Ülkemizde MERS sebebiyle ilk ölüm vakası, 2014 yılının Ekim ayı içerisinde Suudi Arabistan'da çalışan bir kişinin Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra hayatını kaybetmesi sonucu görülmüştür. Bu nedenle ülkemizde sadece bir olgunun görülmesi ve bu olgunun da vaka taktimi şeklinde yayınlanması nedeniyle ilandaki istenilen şartlar sadece bir kişiyi işaret etmektedir” dedi.

"BU ATAMA AKADEMİK KADROLARIN NASIL OLUŞTURULDUĞUNUN GÖSTERGESİ"

Başevirgen, Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’na atanacak bir Profesör kadrosu için, tıbbi mikrobiyoloji gibi oldukça geniş bir bilim dalında sadece tek bir hastalığın öne çıkarılmasının oldukça manidar olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

“Bu çalışma konusu ve istenilen şartlar, sadece Bakanlığın kendi bünyesinde yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’nda çalışan bir kişi için kadro açıldığını göstermektedir. Ülkemizde sadece bir vakada görülmüş olan ve onu da vaka taktimi olarak yayınlamış olan ekip içerisinde yer alan bir doçent için açıldığı ortadadır. Tıbbi Mikrobiyoloji alanında daha geniş ve sık görülen hastalıklar için “aranan şartlar” yazılabilecek iken, sadece bir kişi için oldukça spesifik ve bilimsel olarak geçerliliği tartışmaya açık bir şartın yazılmış olması Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bilimsellikten ne kadar uzak olduğunun ve ülkemizde akademik kadroların nasıl oluşturulduğunun açık bir göstergesidir.”

CHP’li Başevirgen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde bakana şu soruları yöneltti:

1- Mers-CoV ilk defa 2012 yılında Suudi Arabistan’da tanımlanan ve yeni bir coronavirüsün neden olduğu bulaşıcı solunum yolu hastalığıdır. Ülkemizde MERS sebebiyle ilk ölüm vakası ise 2014 yılının Ekim ayı içerisinde Suudi Arabistan'da çalışan bir kişinin Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine görülmüştür. Bu nedenle ülkemizde sadece bir olgunun görülmesi ve bu olgunun da vaka taktimi şeklinde yayınlanması nedeniyle ilandaki istenilen şartlar sadece bir kişiyi işaret etmektedir. Adrese teslim bu atama iddiaları doğru mudur? Doğru ise gerekçesi nedir?

2- Gülhane Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı’na atanacak bir Profesör kadrosu için, tıbbi mikrobiyoloji gibi oldukça geniş bir bilim dalında sadece bir hastalık üzerinde çalışmış olma şartının gerekçesi nedir?

3- Bu çalışma konusu ve istenilen şartlar sadece Bakanlığın kendi bünyesinde yer alan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Ulusal Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı’nda çalışan bir kişi için kadro açıldığını göstermektedir. Ülkemizde tek bir olguda görülmüş olan ve hastalık üzerinde moleküler tanıya dayanan, araştırma makalesi bile yayınlanmamış olan MERS-CoV’un, aranan tek şart olmasının nedeni nedir?

4- Tıbbi Mikrobiyoloji alanında daha geniş ve sık görülen hastalıklar açısından “aranan şartlar” yazılabilecek iken sadece bir kişi için oldukça spesifik ve bilimsel olarak geçerliliği tartışmaya açık bir şartın yazılmış olması Sağlık Bakanlığı’nın ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin bilimsellikten ne kadar uzak olduğunun ve ülkemizde akademik kadroların nasıl oluşturulduğunun açık bir göstergesi değil midir? Atamalarda liyakat ilkesi göz ardı mı edilmektedir.

5- Bakanlığın bu adrese teslim kadro tahsisi ile ilgili açıklaması nedir?