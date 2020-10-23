Bir kötü haber de Kasımpaşa'dan

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bugün 20:00'de oynayacağı Göztepe maçı öncesinde yapılan testler sonucunda 2 futbolcuda koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2020 Cuma, 16:21
Bir kötü haber de Kasımpaşa'dan
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İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, futbolcular, teknik heyet ve kulüp destek ekibine yapılan rutin Kovid-19 testlerinde 2 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların ilgili protokoller doğrultusunda izolasyon süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı. İşte İstanbul ekibinden yapılan açıklama.


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