Bir köy yanmaktan son anda kurtuldu

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:31









Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan Köyünde dün akşam saat 19.40Sularında henüz bilinmeyen bir nedenle köyde yaşayan Halil Çelebi'nin samanlığında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere de sıçradı. birbirine bitişik olan eski köy evlerine sıçrayan yangına ilk müdahaleyi köylüler yaptı. Yangının çıkmasından sonra anında haber verilmesine rağmen Çemişgezek itfaiyesi ekipleri yangına yaklaşık bir buçuk saat sonra müdahalede bulundu. Köydeki yangının büyük olması ve Çemişgezek itfaiyesinin yetersiz kalması sonucu Tunceli belediyesi, Tunceli İl Jandarma komutanlığı itfaya ekipleri ile Hozat ve Pertek Belediyesi itfaya ekipleri ile AFAD ekipleri de yangın bölgesine gece saatlerinde ulaşarak müdahale eti. yangın Ekiplerin yoğun çalışması sonucu gece saat 24.20 sularında kontrol altına alındı. Gece yarısından sonra kontrol altına alınan yangın köydeki diğer evlere sıçramadan ve daha büyük bir facia önlenmiş oldu. İtfaya ekipleri köyde soğutma işlemlerine devam ederken yangın devam ettiği sırada köye giden Çemişgezek Cumhuriyet savcılığın nöbetçi savcısı yangın kontrol altına alındıktan sonra bölgede inceleme ve araştırmalar yaptı. Sabah saatlerinde de yangın bölgesine giden nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile itfaya ekiplerinin çalışması devam ederken şu an yangının neden çıktığı konusunda bir bulguya ulaşılmadığı ancak yangının bir kundaklama sonucu çıkmış olabileceği Cumhuriyet savcısının soruşturmayı bu yönde yoğunlaştırdığı öğrenildi.

KÖY MUHTARI; YANGIN NEDEN ÇIKTI HENÜZ BİLİNMİYOR



Doğan Köyü Muhtarı Hüseyin Çelebi Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada köyde çıkan yangın ile ilgili şu bilgileri verdi; " yangın gece 19.40 sularında çıktı durumu anında itfaya ve Jandarmaya haber verdik, Çemişgezek itfaiyesi saat 21.00 sularında gelebildi. Yangına ilk olarak köylüler kısıtlı imkanlar ile müdahale ettik ancak hiçbir etkimiz olmadı. Jandarma ile Tunceli belediyesi ve diğer ilçe belediyelerinin gelmesi ile birlikte yangın gece yarısından sonra kontrol altına alındı ve şu an soğutma işlemleri devam ediyor. Yangın neden yada nasıl çıktı bilmiyoruz ama ilk olarak Köycülülerimizden olan Halil çelebinin samanlığında yada ahırında çıktığını biliyoruz. Cumhuriyet Savcısı çalışmalarını sürdürüyor kaymakam bey burada şu an yangın nedeni ile ilgili bir şey demek mümkün değil soruşturma bitince gerçek ortaya çıkacaktır."

TUNCELİ BELEDİYE BAŞKANI DA KÖYE GİTTİ

Yangından sonra sabah saatlerinde Yangının çıktığı Çemişgezek ilçesine bağlı Doğan köyüne giden Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu köylüler ile dayanışma içinde bulunmak ve yanlarında olmak için ekipleri köye gönderdiklerini kendisinin de köyde olduğunu belirterek şöyle dedi; " yangın neden çıkmış Cumhuriyet savcısı araştırıyor. Gece yangın haberi bize ulaştıktan sonra bütün itfaya ekiplerimizi köye yönlendirdik Hala köyde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor 4 ev tamamen yok oldu yangın sonucunda. Köylülere bu zor günlerinde yardım etmek ve yapılması gereken yardımlar konusunda dayanışma içinde olacağız" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Tunceli valiliğinden sabah saatlerinde yapılan yazılı açıklamada ise şu bilgilere yer verildi; "Çemişgezek İlçemiz Doğan Köyünde dün gece çıkan yangın İl Jandarma, Tunceli Belediyesi, Çemişgezek Belediyesi ve Pertek Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın katılımıyla söndürüldü. Yangında evleri zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere, Çemişgezek Kaymakamımız Mehmet Güder koordinesinde çalışmalara başlanmıştır."