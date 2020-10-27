Bir modern zaman serüveni

27 Ekim 2020 Salı, 00:06

“Yani vegan, tam anlamıyla vegan mı?”… Vegan ile vejetaryen arasındaki farkı henüz çözmeye çalışırken Bir Vegan ile Evlendim adlı kitap imdadıma yetişiverdi. İtalyan senarist ve yönetmen Fausto Brizzi, otobiyografik anlatımıyla okuru müthiş eğlenceli bir modern zaman serüvenine sürüklüyor. Öte yandan veganlık hakkında akla gelmeyen sorulara bile cevap veriyor. Üstelik Fausto bizzat deneyimleyerek zor yoldan buluyor cevapları. Okur için keyifli, yazar için “maalesef gerçek bir hikâye.”

Kitap romantik komedi tadında başlıyor. Tipik İtalyan erkeği Fausto tamamen estetik kaygılarla Claudia’nın peşine düşüyor, ilgisini çekip etkilemeye çalışıyor. İlk buluşmalarında Claudia söz arasında vegan olduğunu açıklayıveriyor. Öylesine sıradan ve doğal.

Fausto’nun naif “Yani vegan, tam anlamıyla vegan mı?” sorusuna Claudia’nın alaycı bir şamar gibi patlayan yanıtı şöyle: “Hayır, haftada bir ormana ava gidiyorum, bir geyik vurup boğazlıyorum ve şiş yapıp yiyorum.” Sessiz bir kavrayışla kabulleniyor Fausto. “Demek ki vegan.” Tam anlamıyla.

İÇTEN ANLATIM

Kitap boyunca yazarın anlatımı öyle samimi ki sözünü kesmeye kıyamıyoruz hiç. Claudia’ya aşkıyla başlayan vegan adaylığının geçici bir heves olduğuna inansak da sesimizi çıkarmıyor, yoldan çıktığında kahkahalarla gülüyor, suçüstü yakalandığında Fausto’yla birlikte yerin dibine giriyoruz. Ne de olsa kitabın başında Mark Twain’in söylediği gibi: “İnsan kızaran tek hayvandır ama aynı zamanda buna ihtiyaç duyan da bir tek odur.”

Aşk uğruna sadece yeme alışkanlıklarını değil yaşam biçimini değiştirmeyi göze alan Fausto’nun fütursuz sorularının kendi aklınızdan defalarca geçtiğini gülümseyerek fark edecek, Claudia’nın kararlı cevapları karşısında bocalayacaksınız.

Neyse ki kıvrak manevralarıyla hepimizi kurtarıyor Fausto. Aldığı cevaplardan tatmin olmasa bile iyi niyetle uygulamayı kabul ediyor. Alışkanlıklarına, bünyesine, iş ve arkadaş çevresine meydan okuyup vegan yaşam biçimine uyum sağlamaya çabalıyor. Laf aramızda hiç de fena gitmiyor.

Zaman zaman yaramazlıkların hesabını veremeyen sarsak bir erkek çocuğu, kız peşinde acemi bir ergen veya tutkulu bir âşık olabilen Fausto’nun yanında Claudia’yı her zaman sağlam duruşuyla tanıyoruz.

“Yok artık, bu kadarı fazla,” dedirten “demokratik” Claudia tutumunu Fausto’nun çabucak benimsediğini, gitgide yoldan daha az çıktığını fark ediyor, işin sırrını merak ediyoruz.

Vegan felsefesini, yeme ve yaşam alışkanlıklarını anlamaya başlıyor, tarihte vegan beslenen ünlülere şaşırıyor, az ama öz tüketim tarzlarından ilham alıp navegan dayatmalara rağmen felsefelerinde niye ve nasıl direndiklerini görüyoruz.

Eren Cendey’in usta çevirisi, Pan Yayıncılık’ın titiz çalışmasıyla yayınlanan bu keyifli kitabı birkaç saat içinde kahkahalarla okuyup bitirecek, vegan sofrasından müthiş keyifle kalkacaksınız. Kim bilir belki hiç kalkmazsınız…

Bir Vegan ile Evlendim / Fausto Brizzi / Çeviren: Eren Cendey / Pan Yayıncılık / 144 s. / 2020.