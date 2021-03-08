Bir müzisyen daha yaşımına son verdi

08 Mart 2021 Pazartesi, 11:04

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle müzik sektörünün girdiği kriz devam ediyor...

Bu kez Osmaniye’de Yusuf Karayiğit isimli genç bir müzisyen yaşamına son verdi. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Deha Bilimlier ise pandemi önlemlerinde yapılan adaletsizliği dile getirdi.

İşte o paylaşım;

“Dün tüm Taksim Meydanı, sahiller, AVM’ler her yer kalabalıktı. Herkes normal hayatına devam ederken pandeminin tek suçlusu olarak ilan edilen müzik sektörü oldu. insanlar ölmeye devam ediyor ve bu konu ile alakalı tek bir konusma bile yok!! Bu insanlar yok hükmünde görüllmeye ne kadar daha devam edilecek toplu intiharlar olduğu zaman mı?”

“UMURLARINDA DEĞİL!”

Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç seferliğine müzisyenlere yaptığı 1000 TL’lik yardımı hatırlatan Deha Bilimlier “Bir yılda müzisyenlere verdiğiniz 3000 TL ile siz geçinin lütfen. Bu arada benim 9 yıldır beraber çalıştığım (6 yaşından beri bu işe gönül veren),klarnet çalan müzisyen arkadaşımın para almak için gönderdiği video sonucunda müzisyen olmadığını söyleyerek ödeme de yapmadılar. Umurlarında değil!!!” notunu düştü.