Bir müzisyen daha yaşımına son verdi
Koronavirüs nedeniyle getirilen kısıtlamalar birçok müzisyenin maddi zorluk yaşamasına ve hayatına son vermesine sebep oldu. Bu kez de Osmaniye'de Yusuf Karayiğit isimli bir müzisyen yaşamına son verdi.
Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle müzik sektörünün girdiği kriz devam ediyor...
Bu kez Osmaniye’de Yusuf Karayiğit isimli genç bir müzisyen yaşamına son verdi. Konuyu sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı Deha Bilimlier ise pandemi önlemlerinde yapılan adaletsizliği dile getirdi.
İşte o paylaşım;
“Dün tüm Taksim Meydanı, sahiller, AVM’ler her yer kalabalıktı. Herkes normal hayatına devam ederken pandeminin tek suçlusu olarak ilan edilen müzik sektörü oldu. insanlar ölmeye devam ediyor ve bu konu ile alakalı tek bir konusma bile yok!! Bu insanlar yok hükmünde görüllmeye ne kadar daha devam edilecek toplu intiharlar olduğu zaman mı?”
“UMURLARINDA DEĞİL!”
Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın üç seferliğine müzisyenlere yaptığı 1000 TL’lik yardımı hatırlatan Deha Bilimlier “Bir yılda müzisyenlere verdiğiniz 3000 TL ile siz geçinin lütfen. Bu arada benim 9 yıldır beraber çalıştığım (6 yaşından beri bu işe gönül veren),klarnet çalan müzisyen arkadaşımın para almak için gönderdiği video sonucunda müzisyen olmadığını söyleyerek ödeme de yapmadılar. Umurlarında değil!!!” notunu düştü.
Video Haberler
- TRT dizisinden dikkat çeken sahne
- İstanbul'da kısıtlamasız ilk cumartesi
- Korkutan görüntü! Sürü halinde sahile yaklaştılar
- Dikkat çeken paylaşım! CHP bu video ile seslendi
- CHP'li Başarır'dan Milli Eğitim Bakanlığı'na çağrı
- Kadıköy'de psikoloğa yapılan saldırıda önemli gelişme
- Bodrum’da 3 bin yıllık antik kent satılığa çıkarıldı
- Koronavirüste baş ağrısı! Belirtileri tek tek sıraladı
- CNN Türk muhabirine canlı yayında küfür
- Naci Görür açıkladı! işte İstanbul'daki risk taşıyan yer
En Çok Okunan Haberler
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Sosyal medyada takip krizi: Selçuk istifa mı etti?
- Genç oyuncu uyuşturucudan gözaltına alındı
- Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi
- İmamoğlu ve Yavaş arasında 'trend' değişimi
- AKP'li Kadak'a tepki yağdı
- WhatsApp'a yeni özellik geliyor
- İzinleri iptal edildi
- Koca, en çok vaka artan ve azalan illeri açıkladı
- İran'da Türk protestocuya gözaltında kötü muamele