Bir okulda sözleşmeli antrenörün 9 yaşındaki öğrencisini taciz ettiği öne sürüldü

16 Aralık 2020 Çarşamba, 06:00

Mahkeme son duruşmada tutuksuz yargılanan zanlı hakkındaki adli kontrol kararını kaldırdı. Karara tepki gösteren mağdurun annesi E.Ş., başka mağdur öğrenciler olduğunu ancak okul yönetimi ve velilerin şikâyetçi olmadığını öne sürdü.

Okulda görevlendirilen M.A’dan şikâyetçi olan anne E.Ş., istismar iddiasını şöyle anlattı: “Kızım antremandan eve geldikten sonra bana ‘Anne öğretmen bizi çok seviyor. Sürekli öpüyor’ dedi. Hemen sınıf öğretmenine anlattım. Sınıf öğretmeni bana, ‘gerekli çalışmanın yapılacağını’ söyledi. 3 hafta geçti okuldan konuyla ilgili bir ses çıkmadı. Okula gittiğimde sınıf öğretmeni, ‘Öğrencilerle konuştuk. Evet bu hoca kız çocuklarını öpüyormuş. Başka çocuklar da varmış’ dedi. Okul müdürünün yanına gittim ve diğer öğrencileri de tespit ettikleri halde neden emniyete gitmediklerini sordum. O da bana ‘Ben onu işten çıkardım. Artık bir yerde çalışamaz. Kocanın haberi var mı? Diğer velilerin size bakışı değişebilir’ deyip emniyete bildirmeyeceklerini söyledi.”

‘DERSTEN SONRA SARILDI’

E.Ş’nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çocuk izleme merkezinde ifadesi alınan 9 yaşındaki mağdur öğrencinin “Beni sürekli öpüyordu. Kalçama dokunuyordu. Bunu bazı arkadaşlarıma da yapıyordu. Sürekli ailevi sorunlarını anlatıyordu. Mutsuz olduğunu söylüyordu. Dersten sonra beni en sona bırakıp sıkı sıkı sarılıyordu” dediği öğrenildi.

ADLİ KONTROL DE YOK

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.A, hakkında “çocuğa cinsel istismar” suçlamasıyla açılan dava İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan M.A., iddiayı kabul etmediğini belirtti. Heyet, sanık M.A’nın imza yükümlülüğüne dair adli kontrol tedbirini kaldırarak davayı 25 Şubat’a erteledi.

SUSANLAR DA SUÇLU

Karara tepki gösteren anne E.Ş., tutuklanması gereken sanığın elini kolunu sallayarak dolaştığını söyledi. Diğer mağdur çocukların aileleri ve okul yönetiminin duruma kayıtsız kalarak şikâyetçi olmadığını savunan E.Ş, “Sınıf öğretmeni kızıma ‘Niye öğretmeninin seni öpmesine izin veriyorsun’ diye sormuş. Kızım daha 9 yaşında. Suçlu oymuş gibi davranıldı. Okulun rehber öğretmenlerinin hazırlayıp duruşmaya sunduğu raporda ben suçlandım. Raporda, benim cinsel istismarı okul yönetimine bildirmediğim ve ‘hocanın öğrencilere top taşıttığı’ için okula şikâyette bulunduğum öne sürüldü. Antrenör, kadar susanlar da suçlu. İstismarı yetkililere bildirmeyen herkes yargılanmalı” dedi.