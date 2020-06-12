Bir orman kaç lira eder?

12 Haziran 2020 Cuma, 06:00

Türkiye’nin doğa harikası Istranca Ormanları yeni bir tehlikeyle karşı karşıya. Istrancalar’da çalışan maden ocakları yetmedi, bu kez de kalker ocağı kapasite artırımı istedi. Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunda toplam 31 bin 824 ağaç kesileceği ancak yerine 5 katı kadar dikileceği ifade edildi. Bölge sakinleri projeye tepki göstererek “Bu dağı, bu ormanı eski haline getirmek için kaç yıl gerekir, ve kaç para harcamak lazım” diye sordu.

‘ESKİ HALİNE DÖNMEZ’

Kırklareli, kapaklı köyü yakınındaki kalker ocağı ve Kırma - eleme tesisi kapasite artırımı istedi. Projenin çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) raporunda şirket 23.34 hektarlık proje alanını 98.7 hektara çıkarılmasını istedi. Proje alanında meşe ve gürgen ağaçları bulunuyor. Proje için toplam 31 bin 824 adet ağaç kesileceğinin öngörüldüğü ifade edilen raporda “Proje alanında, kesilecek ağaç miktarının 5 katı kadar ağaç dikilecektir” denilmesi dikkat çekti.

Projenin ÇED süreci henüz tamamlanmadı. Projeye karşı çıkan bölge sakinleri tepki gösterdi. Kırklareli Kent Konseyi Çevre Meclisi Başkanı Göksal Çidem özetle şöyle konuştu: “Daha da gelen projeler var. Bu yapılana artık dağ dayanmaz. Böyle giderse Istrancalar sadece Bulgaristan tarafında kalacak. 31 bin 824 ağacın kesilmesine olur ve onay veren, sakınca görmeyenlere hatırlatmak istedim. Derseniz ki 5 katı dikilecek. Yargı önünde 5 kat fazla ağaç dikileceği taahhüt edilse bile değişen ekosistemin yeniden yerine getirilmesi mümkün değil. Bir dağı, bir ormanı yok ederek 10-15 yılda kaç para kazandılar. Bu dağı bu ormanı eski haline getirmek için kaç yıl gerekir ve kaç para harcamak lazım?”