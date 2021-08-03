Bir orman yangını da Aydın Karacasu‘da başladı

03 Ağustos 2021 Salı, 20:21

Aydın’ın Karacasu ilçesinde de orman yangını çıktı. Alevleri söndürmek için bölge sakinleri de var gücüyle çalışıyor.

Yangın, Karacasu’ya 7 kilometre uzaklıktaki Alemler mahallesi Araphasan mevkiinde başladı. Sarp ve kayalık olan alandaki yangın müdahale güçlükle yapılıyor. Arazözlerin henüz ulaşmadığı bölgelerde ise alevleri vatandaşlar söndürmeye çalışıyor.

Bu arada Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley de yangın bölgesine geldi ve çalışmaları takip ediyor.