Muğla Milas’ta yangından kaçış: Bazı bölgelerden haber alınamıyor
Muğla’nın Milas ilçesinde termik santrallere doğru ilerleyen orman yangınının akşam saatlerinde aniden hızlanması paniğe neden oldu. Bölge halkı ve tatilciler, buldukları araçlarla yangından kaçıyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat da, sosyal medya hesabı üzerinden, yangınlara teslim olan Milas'ın son durumunu paylaşarak termik santral uyarısında bulundu.
Sabah saatlerinde Bozalan ve Çökertme'de süren yangın, önce 8 kilometre uzaklıktaki Geren mevkiinde bulunan tatil sitelerine ulaştı. Tatil siteleri alevler içinde kaldı. Bölge sakinleri ve tatilcilerin, otomobil, kamyonet, traktör ve motosiklet gibi buldukları her araçla Geren bölgesinden ayrılarak Ören mahallesine sığındığı gözlendi.
Bu arada Ören-Bodrum karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. Türkevleri köyü tahliye ediliyor. Şu anda dört tatil sitesi ile bir balık çiftliğinin bulunduğu bölgeden haber alınamıyor. Alevler, Türkevleri köyü ile Ören mahallesine ilerliyor.
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milas'ın son durumunu paylaştı. Tokat, "Uyarılarımıza kulak asılmamasının sonucunu içimiz kan ağlayarak izliyoruz" dedi.
Uyarılarımıza kulak asılmamasının sonucunu içimiz kan ağlayarak izliyoruz. #milasyangin pic.twitter.com/gYVasp3XSs— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021
KORKUTAN TERMİK SANTRAL UYARISI
Tokat ayrıca bir diğer paylaşımında da, "Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi… #milasyanıyor" ifadelerini kullandı.
Uyarılarımızın, haykırışlarımızın ne denli haklı olduğunu ciğerimiz yanarak, korkuyla izliyoruz. Bunu söylemek istemezdim ama Termik santralle ateş ilk defa yüz yüze geldi…#milasyanıyor pic.twitter.com/LVlHIgLCGj— Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021
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