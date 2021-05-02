Bir sağlık emekçisi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

02 Mayıs 2021 Pazar, 19:01

Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık işçisi Tayfun Yıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) duyuruyu yaptığı sosyal medya paylaşımında “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz” dedi.

TTB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görev yapan Sağlık İşçisi Tayfun YILDIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #OyalamaDeğilYasa" ifadelerini kullandı.