Bir sağlık emekçisi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Tekirdağ'da sağlık emekçisi olan Tayfun Yıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. TTB, sosyal medya paylaşımında “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz” ifadelerine yer verdi.
Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık işçisi Tayfun Yıldız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) duyuruyu yaptığı sosyal medya paylaşımında “Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz” dedi.
TTB, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Öfkeliyiz çünkü ölüyoruz. Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görev yapan Sağlık İşçisi Tayfun YILDIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz. #OyalamaDeğilYasa" ifadelerini kullandı.
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) May 2, 2021
Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde görev yapan Sağlık İşçisi Tayfun YILDIZ'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/yXfu7gHh85
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