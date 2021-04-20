Mısra Öz’ün sağlık durumuna ilişkin doktorundan açıklama

20 Nisan 2021 Salı, 18:21

3 yıl önce Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz'ün, COVID-19 nedeniyle kaldırıldığı Acıbadem Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi'nde yoğun bakım tedavisi sürüyor. Mısra Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Ceyhun Solakoğlu açıklama yaptı.

'BULGULARI STABİL SEYRETMEKTEDİR'

Öz'ün sağlık durumu ile ilgili Solakoğlu “Hastamız artan solunum sıkıntısı nedeniyle 17 Nisan 2021'de yoğun bakım servisine alınmıştır. Halen yoğun bakım servisinde, sedasyon altında entübe ve mekanik solunum desteğinde tedavi edilmektedir. Hastanın solunum ve dolaşım bulguları stabil seyretmektedir” bilgilerini paylaştı.

Öte yandan oğlu ve eşini yitirdikten sonra adalet mücadelesine koyulan ve hastalandığı günre kadar kararlı bir şekilde mücadelesini sürdüren Öz'e aralarında siyasiler, gazeteciler ve sanatçıların da olduğu binlerce kişi destek veriyor. Öz'ün yoğun bakıma alındığı günden bu yana sosyal medyada Öz'ün iyileşmesini temenni eden yurttaşlardan yüzbinlerce paylaşım yapıldı.







