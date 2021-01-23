Bir stadyumdan daha Atatürk adı silindi!
AKP iktidarı döneminde birçok il ve ilçede Atatürk statları yıkılmış yerine yeni statlar farklı isimlerle hizmete girmişti.
Giresun'da inşa edilen 22 bin 28 seyirci kapasiteli Çotanak Stadı, TFF 1. Lig'in 18. haftasında yarın oynanacak Giresunspor-Aydeniz Et Balıkesirspor karşılaşmasıyla hizmete girecek. Böylece bir stattan daha Atatürk adı silinmiş olacak. AKP iktidarı döneminde birçok il ve ilçede Atatürk statları yıkılmış yerine yeni statlar farklı isimlerle hizmete girmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından maçın oynanma yerinin Çotanak Spor Kompleksi olarak açıklanmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince stadyumdaki son hazırlıklar da tamamlandı.
Saha zemini hibrit çim olarak uygulanan stadyum, zeminle birlikte 6 kattan oluşuyor ve bin 72 araçlık otoparka sahip. Toplam 143 bin 388 metrekareden oluşan komplekste 144 seyirci kapasiteli spor salonu ile mağazalar da yer alıyor.
Kompleks içinde ayrıca yataklı sporcu eğitim merkezinin de inşa edilmesi planlanıyor.
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