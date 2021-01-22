'Bir TV kanalı ödül vermek için para istedi'

22 Ocak 2021 Cuma, 12:48

Sabah kuşağında yayınlanan programlara çıkan doktorların ücret alıp almadıkları merak konusuyken, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, geçen hafta kaleme aldığı yazısında sağlık ve life style gibi programlara çıkan doktorların aldıkları ücretleri açıklamıştı.

Televizyon kanallarının doktorları yayına çıkarmak için para istedikleri yönündeki haberlerin ardından bir iddia da Prof. Dr. Müge Özcan'dan geldi. Özcan bir televizyon kanalının kendisine ödül vermek için 6 bin 500 lira istediğini açıkladı.

Kulak Burun Boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Müge Özcan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, bir TV kanalının ödül vermek için kendisinden para istediğini, başka bir TV kanalının da sağlık programına konuk olması için para istediğini açıkladı.

Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda duruma tepki gösteren Prof. Özcan, şu ifadeleri kullandı:

“Bir TV kanalından aradılar. Bana ödül vermek istiyorlarmış. Ödül töreni sosyal medya, TV kanalları ve basında yer alacakmış. Yalnız ödülü almak için 6500 TL vermem gerekiyormuş! Başka bir TV kanalı aradı, ‘sağlık programına konuk olun’ deyip para istedi. Sektör olmuş bu iş!

Kanalların adını soran çok. Söylemem. Belki para vermeden ekrana çıkan, ödül alan meslektaşlarım vardır. Hepsini töhmet altında bırakmış olurum. Bana yakışmaz...”