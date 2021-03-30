Bir yolcunun valizinde 185 yavru kaplumbağa ele geçirildi
Ekvador’da bir havalimanında hayvan kaçakçılarına ait bir valizin içinde plastiğe sarılı 185 yavru kaplumbağa bulundu. Ekvador Çevre Bakanı Marcelo Mata, söz konusu olayı “ülkenin doğal faunası ve doğal mirasına karşı işlenmiş bir suç” olarak nitelendirdi.
Ekvador’a bağlı Galapagos Adaları’nda bulunan bir havalimanında gümrük kontrolü sırasında bir valiz görevlilerin dikkatini çekti. Söz konusu valizin sahibinin, içinde hediyelik eşya olduğunu söylemesine rağmen gümrük görevlileri valizi açtırdı. Valizin içinde plastik poşetlere sarılı halde 185 yavru kaplumbağa bulundu.
Kaplumbağaların yaklaşık 3 aylık olduğu belirtildi. Yasa dışı yollardan egzotik hayvan pazarlarında satılmak üzere kaçırılmaya çalışıldıkları aktarıldı. Şu ana kadar olayla ilgili herhangi bir tutuklama yapılmadığı ve valizi kontrol eden görevlilerin sorgulandığı öğrenildi.
Yetkililer, kaplumbağalardan 10 tanesinin öldüğünü bildirdi. Yaban hayatı kaçakçılığı ile mücadele eden yetkililer, yavruların karaborsada 5 bin dolara satılabildiğini belirtti.
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