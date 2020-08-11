'Bırakmam Seni' Beşiktaş'a nefes aldırdı

11 Ağustos 2020 Salı, 09:24

Beşiktaş’ın ‘Bırakmam Seni' isimli yardım kampanyası önceki gün dev bir organizasyonla taçlandırıldı. Yılmaz Erdoğan ve Damla Uğurtürk'ün sunuculuğunu yaptığı, pek çok ünlü ismin katıldığı canlı yayın esnasında, 156 bin adet SMS atıldı, 80 milyon TL değerinde 385 bin adet hatıra tişörtü bağışı yapıldı.

Pandemi dönemine karşın büyük ilgi gören kampanyanın toplam geliri Beşiktaş'a nefes aldırdı. 12 Haziran'da başlayan ‘Bırakmam Seni'de toplam 150 milyon TL bağış toplandı, SMS katılımı ise 427 bini aştı.

Öte yandan 9 Eylül'e kadar SMS atanlar, ‘Ödül Senin' kampanyasına da katılmış olacak. 19 Eylül'de yapılacak çekilişle aralarında 2 ev ile 4 otomobilin de bulunduğu yüzlerce hediye şanslı bağışçılara dağıtılacak.

ÖZEL TİŞÖRT

Hatıra tişörtünün ön yüzünde ‘Bırakmam Seni' logosu, arkasında ise şehit Kâzım Bey ile Beşiktaş'ın ilk on bir futbolcusunun isimleri yer alıyor. Tişörtler, birakmamseni.org üzerinden 200 TL'ye satılıyor.

Kaynak: Sözcü-Skor