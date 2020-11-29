Birbirlerine değil para vurdular; Tyson zengin oldu

29 Kasım 2020 Pazar, 13:37

Mike Tyson ve Roy Jones’un karşı karşıya geldiği gösteri maçında Mike Tyson karşılaşmadan 20 milyon dolar kazandı.

Mike Tyson’ın finans işlerine bakan Azim Spicer, Amerikalı boksörün dün geceki maçtan 20 milyon dolar gelir elde ettiğini açıkladı. En son 2005 yılında ringe çıkan Mike Tyson karşılaşmadan önce Roy Jones ile yapacağı maçtan kazanacağı tüm parayı hayır kurumlarına bağışlayacağını açıklamıştı. Yahoo Sports’da yer alan haberde her iki boksöre de maç öncesinde garanti ücret olarak 1 milyon dolar ödendiği ve izlenme gelirlerinin %50’sinin boksörlere dağıtıldığı belirtildi. Mike Tyson’ın dün gece kazandığı paranın içerisinde reklam ve sponsorluk gelirleri ve yayın haklarından elde edilen gelirlerin olduğu kaydedildi. Maçın Amerika’daki yayıncısı Triller’ın karşılaşmayı yayınlayabilmek için 50 milyon dolar ödediği açıklanırken, izle-öde sistemiyle Amerika’da maçı izleyebilmek için ödenmesi gereken tutarın 50 dolar olduğu, İngiltere’de ise 20 sterlin olduğu ifade edildi.