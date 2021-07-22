Birgül Erken'den ikinci Türkiye rekoru
Birgül Erken, ip destekli sabit ağırlık dalında milli sporcu Şahika Ercümen'e ait 77 metrelik rekoru 78 metreye çıkararak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu.
Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, Bahama Adaları'nda devam eden 'Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışmaları'nda bir hafta içinde 2'nci Türkiye rekoruna imza attı. Erken, ip destekli sabit ağırlık dalında milli sporcu Şahika Ercümen'e ait 77 metrelik rekoru 78 metreye çıkararak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erken, rekorunu Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak olan 'Paralimpik Kız Milli Takımı'na armağan etti.
Türkiye Serbest Dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken'den, Bahama Adaları'nda devam eden 'Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışları'nda 2'nci Türkiye rekoru geldi. Dünyanın 21 ülkesinden 46 seçkin sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcu Birgül Erken, aynı yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen'in ip destekli sabit ağırlık dalında 77 metreyle kırdığı rekoru, 3 dakika 22 saniyede 78 metreye dalarak kırdı.
Video Haberler
- Çocukların tehlikeli oyunu kamerada
- Milli dağcı antrenman için çıktığı dağda mahsur kaldı
- Defineciler tarafından tahrip ediliyor
- Feci kaza kamerada
- Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada
- Trabzon'un Sürmene ilçesinde hortum oluştu
- Trafiği tehlikeye düşüren görüntülere büyük tepki
- Ataşehir’de hırsızlar lüks aracı soyup soğana çevirdiler
- Evlilik teklifi edecekti, tüm planları bozuldu
- Çocuğu metrelerce savuran feci kaza kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kurbanlığın peşinden gidip kayboldu
- Turgay Yıldız yaşamını yitirdi
- DSÖ’den Delta varyantı uyarısı
- Peker günler sonra ortaya çıktı: Hastalığım ağır geçiyor
- Sedat Peker ve ailesi koronavirüse yakalandı
- ‘FETÖ borsası’ vurdu herkes sustu
- Anadolu Ajansı o anları neden servis etti?
- Kaybolan üniversite öğrencisinin son mesajı ortaya çıktı
- TVF'den Eda Erdem Dündar açıklaması
- Yayın skandalına tepki yağdı