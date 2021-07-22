Birgül Erken'den ikinci Türkiye rekoru

22 Temmuz 2021 Perşembe, 17:10

Türkiye Sualtı Dalış Milli Takımı sporcusu Birgül Erken, Bahama Adaları'nda devam eden 'Vartical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışmaları'nda bir hafta içinde 2'nci Türkiye rekoruna imza attı. Erken, ip destekli sabit ağırlık dalında milli sporcu Şahika Ercümen'e ait 77 metrelik rekoru 78 metreye çıkararak yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Erken, rekorunu Tokyo Olimpiyatları'nda yarışacak olan 'Paralimpik Kız Milli Takımı'na armağan etti.

Türkiye Serbest Dalış rekortmeni ve milli sporcu Birgül Erken'den, Bahama Adaları'nda devam eden 'Vertical Blue Serbest Dalış Dünya Kupası Yarışları'nda 2'nci Türkiye rekoru geldi. Dünyanın 21 ülkesinden 46 seçkin sporcunun katıldığı şampiyonada, milli sporcu Birgül Erken, aynı yarışmada milli sporcu Şahika Ercümen'in ip destekli sabit ağırlık dalında 77 metreyle kırdığı rekoru, 3 dakika 22 saniyede 78 metreye dalarak kırdı.