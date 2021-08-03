BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, 'izinsiz çekim' gerekçesiyle gözaltına alındı!
İstanbul Şişli'de bir kadına şiddet olayını haberleştiren BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, polis tarafından "izinsiz çekim" yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
BirGün Gazetesi Haber Müdürü Uğur Şahin'in kadına yönelik şiddeti görüntülemek isterken polis tarafından ‘özel hayatın gizliliği’ gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde bir kadına şiddet olayı yaşandı. İhbar üzerine polisler olay yerine geldi. Bu esnada bölgeden geçen BirGün Haber Müdürü Uğur Şahin, haber amacıyla video çekmeye başladı. Polislerin, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrultusunda izinsiz çekim yapmanın yasak olduğunu öne sürmesinin ardından Uğur Şahin basın kartını gösterdi. Buna karşın polis, Uğur Şahin'i Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde nöbetçi savcılık ile yapılan görüşmenin ardından Uğur Şahin, Kuştepe Polis Merkezi'ne sevk edildi. Buradan Okmeydanı Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne götürülen Şahin, sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından tekrar Kuştepe Karakolu'na götürüldü.
Şahin’in karakoldaki işlemleri devam ediyor.
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27.04.2021'de Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, eylemler sırasında polislerin görüntülerini ya da seslerini kaydeden kişilerin engellenmesi ve haklarında adli işlem yapılmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Söz konusu genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, "özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği" savunulmuştu.
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