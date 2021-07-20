Birgün yazarı Erk Acarer'e bu kez yumurtalı tehdit
Berlin’de evinde bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan Birgün gazetesi yazarı Gazeteci Erk Acarer'in evine bu kez pişmiş yumurtaya sarılı 'Sen bekle' tehditi bırakıldı.
Almanya’nın Berlin kentinde bulunan evinde daha önce bıçaklı ve yumruklu saldırıya uğrayan BirGün yazarı Erk Acarer'e bu kez de evinin bahçesine tehdit mesajı bırakıldı.
Acarer, evinin bahçesinde “Sen bekle” yazılı tehdit mesajı bırakıldığını duyurdu.
Acarer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece evimin bahçesine üzerinde ‘Sen bekle’ yazısı sardıkları pişmiş bir yumurta attılar. Sabah saatlerinde bilgiyi polis verdi" dedi.
Acarer, açıklamasında, "Başıma gelecek herhangi bir yeni olaydan AKP-MHP iktidarı, çeteleri ile tedbirler konusunda atıl kaldığını düşündüğüm Alman Hükümeti sorumlu olacak" ifadelerini kullandı.
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