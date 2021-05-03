'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı Alper Demir koronavirüse yenik düştü
"Biri Bizi Gözetliyor" isimli programda yarışan 44 yaşındaki Alper Demir koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: Alper Demir/ Instagram
2003 senesinde yayınlanan ve o döneme damga vuran "Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in ölümünün ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.
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