'Biri Bizi Gözetliyor'un yarışmacısı Alper Demir koronavirüse yenik düştü

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 17:31

Fotoğraf: Alper Demir/ Instagram

2003 senesinde yayınlanan ve o döneme damga vuran "Biri Bizi Gözetliyor" (BBG) yarışmasında '06 Alper' olarak tanındıktan sonra müzik çalışmalarına devam eden Alper Demir, yakalandığı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

44 yaşında hayata veda eden Alper Demir'in ölümünün ardından sevenleri sosyal medyada yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler.