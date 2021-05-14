Birileri 6. Filo'ya karşı namaz kılarken, Deniz Filistin için savaşıyordu
Sanatçı Apolas Lermi, geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarındaki canlı performansı ile Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın taşocağı ısrarına karşı çıkan köylülerin direnişine destek oldu.
Sanatçı Apolas Lermi, geçtiğimiz günlerde Halk TV ekranlarındaki canlı performansı ile Rize İkizdere’de AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın taşocağı ısrarına karşı çıkan köylülerin direnişine destek oldu.
Programın YouTube'da paylaşılan videosunun altında bir kullanıcı, "Apolas İkizdere'yi bırak adamsan Kudüs'e yaz bir türkü görelim" ifadelerini kullanması üzerine Lermi, Deniz Gezmişli bir yanıt verdi.
"KUDÜS İÇİN BİZE VİCDAN DERSİ VEREMEZSİNİZ"
"Sizin abileriniz 6. Filo'ya karşı namaz kılarken Deniz Gezmiş Filistin için savaşıyordu" diyen Lermi, şunları kaydetti:
"Kudüs için bize vicdan dersi veremezsiniz. Siz adamsanız önce kendi vatanınızı, İkizdere'yi betondan ve şirketlerden kurtarın. Adamsanız ırmağının akışına ölün Türkiye'nin. Hatta yiyorsa Kudüs için gidin savaşın. Her şeyi bizden beklemeyin."
Söz konusu diyoluğu Twitter hesabından paylaşan Lermi, "Bir dinleyicimiz küsmüş. Ona da Deniz Gezmiş’in selamını ilettim..." notunu düştü.
Bir dinleyicimiz küsmüş ??— Apolas Lermi (@apolaslermi) May 13, 2021
Ona da Deniz Gezmiş’in selamını ilettim.. pic.twitter.com/hR7iVtePLk
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