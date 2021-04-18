Birlikte mantı yapan kadınlardan birinde koronavirüs çıktı, apartman karantinada
Kahramanmaraş'ta birlikte mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıktı. Apartman karantina altında.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.
Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.
Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.
Video Haberler
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
- Nihat Hatipoğlu'na 'astral seyahat' sorusu gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- Yavaş'tan gençlere Kripto para uyarısı
- İstanbul'da kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe
- AKP ve MHP oylarında büyük düşüş... İşte son anket
- İşkence görüntülerine tepki
- KKTC’den Ankara’ya tepki
- Tartışılan öneri reddedildi
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu açıkladı
- Bakanlık marka marka açıkladı: İşte güvensiz maskeler
- 128 milyar dolar nerede diyenleri hedef aldı
- İbrahim Kalın'dan 'Erkan Oğur' açıklaması: Üzüldüm