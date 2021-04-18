Birlikte mantı yapan kadınlardan birinde koronavirüs çıktı, apartman karantinada

Kahramanmaraş'ta birlikte mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıktı. Apartman karantina altında.

İHA
18 Nisan 2021 Pazar, 15:36
Birlikte mantı yapan kadınlardan birinde koronavirüs çıktı, apartman karantinada
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde mantı yapan kadınlardan birinde mutasyonlu virüs çıkması nedeniyle bir apartman karantina alındı.

Edinilen bilgiye göre, TOKİ konutlarındaki bir apartmandaki komşularıyla bir gün önce mantı yapan yabancı uyruklu kadının temas ettiği 8 aileyle birlikte apartmanın tamamı karantinaya alındı.

Jandarma ekiplerinin 24 saat nöbet tuttuğu apartmanda giriş ve çıkışlar 25 Nisan tarihine kadar yasaklandı.


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