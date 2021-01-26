BISI’den uzaktan eğitimde ESL programı

26 Ocak 2021 Salı, 04:23

Yeni öğrencilerin yıl boyunca kayıt olabildikleri okulda, farklı İngilizce dil seviyesine sahip bir çok öğrenci bulunuyor. Öğrencilerine İngiliz Ulusal Müfredatı, Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifikası ve IB Diploma Programı doğrultusunda eğitim veren okula, öğrencilerinin İngilizce dil seviyelerindeki farklılığın giderilmesi konusunda nasıl bir metodoloji izlediklerini sorduk:

British International School Istanbul Okul Öncesi ve İlkokul Direktörü Richard I’Anson ESL programının detaylarını anlattı:

“Okulumuzdaki İlkokul ESL bölümü, ana dili İngilizce olmayan öğrencilere yeni okul dillerini olabildiğince hızlı öğrenebilmeleri için uzman desteği sağlamaktadır. Bu program, öğrencilerin okul müfredatını anlamalarını ve müfredatta yer alan içeriklerden yararlanmalarını sağlar. ESL programı ayrıca öğrencilerine okulun sosyal ve akademik hayatına tam olarak entegre olmak için gerekli olan özgüveni ve becerileri kazanmalarına destek verir.”

“ESL bölümü, öğrencinin ana dilinin gelişiminin bilişsel gelişim için gerekliliğinin farkında olarak, öğrencinin kültürel ve duygusal istikrarı korumasının da önemini göz önünde bulundurmaktadır.”

“Online eğitim sırasında ESL departmanı, anasınıfından İlkokul 6. sınıfa kadar tüm ESL gruplarına eksiksiz bir ders programı sunmaya devam etmektedir. Online eğitim sürecinde kullandığımız dijital platformlarda, her düzeyde anlama ve iletişimi teşvik etmek için görsel-işitsel destek ve mümkün olduğunca yüz yüze eğitim ile benzer materyal ve metodoloji kullanımına önem verilmektedir.”

ESL sınıflarının küçük gruplar halinde, başlangıç, ilk ve orta seviye gruplarına ayrılarak oluşturulduğunu belirten I’Anson, her seviyenin farklı öncelikleri olduğunu ve başlangıç düzeyinde programın konuşma ve dinleme becerilerinin gelişimi üzerine odaklandığını belirtti. Sonraki düzeylerde program içeriğinin öğrencilerin yaş gruplarında takip edilen müfredatı da destekleyecek şekilde belirlendiğini, bu süreçte öğretmenlerin veliler ile de ortak çalıştığını ifade etti.