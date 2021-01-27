Bitcoin 31,000 dolardan yukarıya döndü

27 Ocak 2021 Çarşamba, 08:51

Bitcoin, geçen yılın son günlerinden itibaren hızla artan kurumsal alımların desteğinde 8 Ocak'ta 41,946.74 dolarlık tüm zamanların zirvesini gördü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.44 artışla 31,894.12 dolara yükselirken, birimin haftalık kaybı da yüzde 10.09 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 4.0 milyar dolarlık düşüşle 596 milyar dolardan 592 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, son 24 saatte yaklaşık 7.0 milyar dolarlık düşüşle Çarşamba gününün erken saatlerinde 941 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 65 birimin değeri düşerken, düşenlerden 6 tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,330 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,145 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 63'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de yaklaşık 2.0 milyar dolarlık düşüşle 126 milyar dolara geriledi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Galaxy Digital Ethereum fon paketini başlatma kararı aldı" başlıklı analizinde, "Şirket, Ethereum fonunu hızlı büyüyen teknoloji odaklı hisse senetlerine benzer bir varlık olarak görüyor" dedi ve ekledi:

"Resmi olarak Şubat ayı ortasında piyasaya sürülecek olan fonda 10,000 doların altındaki yatırımlar için yüzde 1.25 yönetim ücreti alınacak.

"Janet Yellen, ABD’nin Hazine Bakanı oldu. Geçen hafta kripto paralarla ilgili açıklamalarıyla gündeme oturan Yellen’in konuya dair atılımları merak uyandırıyor. Finansal sistemi iyileştirmek için kripto paraların mantıklı olduğunu dile getirse de, negatife dönebilecek 'temkin' açıklamaları piyasa üzerinde gerginlik yaratıyor.

"Bank of Singapore, SEC Başkanı değişikliğinin kriptoları geniş bir alana yayılmasını sağlayabileceğini dile getirdi. Kripto para dostu olarak bilinen Gensler’in SEC’in başına geçmesi ve ETF’lerin önünü açması kripto paralar açısından pozitif gelişmeleri beraberinde getireceği düşünülüyor.

"ETF’lerle birlikte hacmin artması, buna bağlı larak daha derin bir piyasada işlem yapma imkanı ve bu imkanın sağladığı düşük volatiliteyle birlikte daha çok yatırımcının piyasaya girmesi bekleniyor." (Grafik - Tablo)