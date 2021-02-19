Bitcoin 51,000 doların üzerinde tutundu

19 Şubat 2021 Cuma, 08:59

Son 24 saat içinde 50,937.28 ve 52,293.12 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 1.78 düşüşle 51,084.47 dolara gerilerken, birimin haftalık kazancı da yüzde 7.67 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi ise yaklaşık 14 milyar dolarlık düşüşle 966 milyar dolardan, 952 milyar dolara geriledi.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de, 1.5 trilyon dolar sınırını da ilk kez 15 Şubat'ta aştı. Toplam piyasa hacmi son 24 saatte yaklaşık 1.0 milyar dolar düşüşle 1 trilyon 575.70 milyar dolardan, 1 trilyon 574.74 milyar dolara geriledi.

Kripto para piyasalarında, gelen kar satışlarının etkisiyle son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 57 birimin değeri düşerken, bunlardan sekiz tanesi de ilk 10 birimin arasındaydı.

Toplam 8,521 kripto para biriminin işlem gördüğü 34,199 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.5'ini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi ise, 194 milyar dolardan, 52.34 milyar doları Bitcoin olmak üzere, 142 milyar dolara geriledi.

CNBC'nin Squawk Box programında soruları yanıtlayan Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, Bitcoin'e yatırım yapmadığını ve herhangi bir fiyat hareketi hakkında tahmin yapmak istemediğini söyledi ve ekledi:

"Bitcoin sahibi değilim, olumsuz bir görüşüm de yok. Bitcoin konusunda tarafsızım. Bitcoin hakkında görüş ne şekilde olursa olsun fiyat yukarı veya aşağı gidebilir. Gelecek öngörüsü yapmanın bir yolu yok."

Gates, Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yaptığı yardım çalışmalarında "parayı dijital forma" taşıdıklarını ve "kimin ne yaptığını tam olarak görebildiğini" söyledi.

Microsoft yönetim kurulundan geçen Mart ayında ayrılan Gates, kripto para ve Bitcoin konusunda daha farklı düşünmeye başladı. Yine de Microsoft Başkanı Brad Smith, firmanın Bitcoin'e yatırım yapmak için acil bir planı olmadığını belirtti.