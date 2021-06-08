Bitcoin neden değer kaybetti?
Kripto para piyasaları sert düştü. Piyasaların aktif büyüklüğü 1.55 trilyona geriledi. Peki, Bitcoin neden değer kaybetti? İşte ayrıntılar…
Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 10 düşüş gösterdi. Piyasaların aktif büyüklüğü 1.55 trilyona geriledi. BTC'deki değer kaybı yüzde 9'u geçti. Öte yandan BTC'nin piyasa hakimiyeti yeniden yüzde 40'a çıktı.
BİTCOİN NEDEN DEĞER KAYBETTİ?
Dünya genelinde 500 milyon insana ulaşan Bitcoin ve kripto para piyasaları güvenirliliğini halen tam olarak sağlamış değil.
ÇİN ETKİSİ
Çin son birkaç haftadır BTC'yi sıkıştırıyor. Önce işlemlere aracılık yasağı geldi. Ardından ülkede Bitcoin madenciliğinin yasaklanması resmi yetkililerce dillendirildi. Ucuz elektrik nedeniyle Çin dünyanın en büyük kripto para madeni. BTC'nin yüzde 60'ından fazla Çin'deki devasa madenlerde üretiliyor.
ABD'DE DE BİTCOİN KARŞITI ADIMLAR
Aynı şekilde dünyanın en büyük ekonomisi ABD'de de Bitcoin karşıtı adımlar gelmeye devam ediyor. ABD'nin makroekonomi politikalarında değişikliğe gitmesi ve sıkılaşmayı benimsemesi BTC piyasalarında bir düşüşe neden oldu.
Deutsche Bank'ın değerlendirmesine göre ABD'deki sıkılaşma politikası BTC'ye en kötü dönemlerinden birini yaşatabilir.
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