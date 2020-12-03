BİTEXEN, Ripple sahiplerine ücretsiz token dağıtacak

03 Aralık 2020 Perşembe, 15:51

Bitexen’den yapılan açıklamaya göre; Bitexen platformunda Ripple (XRP) yatırma ve çekme işlemleri 11 Aralık 2020 tarihinde saat 12.00 itibariyle durdurulacak. Ardından 12 Aralık 2020 saat 03.00'da, kullanıcıları tarafından tutulan bütün Ripple (XRP)'ların anlık bakiye kaydı alınacak ve bu bakiye kaydına göre dağıtımlar gerçekleştirilecek.

Konuyla ilgili konuşan Bitexen Teknoloji A.Ş. CEO'su Yahya Tuğyan Erdem, “Dünyada sayılı borsanın uyguladığı Ripple (XRP) sahiplerine özel SPARK Token dağıtımına Bitexen platformumuzla biz de dahil olduk. Sektörün öncü şirketlerinden biri olarak kullanıcımıza fayda sağlayacak hamleleri yeni yılda da hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Ripple Şirketine ait XRP dijital varlığının son zamanlarda yeni trendlerden birisi olan merkeziyetsiz finans (DeFi) adapte olmasına aracılık eden SPARK, tamamen ücretsiz olarak XRP sahiplerine dağıtılarak saniyede yüzlerce işlemi çok ucuza gerçekleştirebilen Ripple ağının test edilmesini sağlayacak.

SPARK, Ethereum ağı üzerinde çalışarak diğer merkeziyetsiz finans projeleri ile de bağlantı içinde olmasını sağlayacak. Böylece hızlı işlem kapasitesi ve SPARK ağının kullandığı Avalanche mutabakatı birleşerek merkeziyetsiz finansa açılacak.