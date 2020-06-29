Bitez'in dünyaya tanıtılması için yol haritası belirlendi

29 Haziran 2020 Pazartesi, 11:51

Bodrum Belediye AŞ. Bitez Kafe'de düzenlenen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, başkan yardımcıları Turgay Kaya ve Tayfun Yılmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Green Destination Türkiye sorumlusu Prof. Dr. Tuncay Kuleli, Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, BODER, BİTAV ve Kent Konseyi temsilcileri ile bazı turizmciler katıldı.

Küresel salgınla mücadele süreciyle birlikte özellikle turizmde akreditasyon programlarının çok daha önemli bir hal aldığını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 'Green Destination’ın doğaya ve insana saygılı turizm için gerekli kriterleri sorgulayarak akredite eden bir sistem olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Özellikle turizm konusunda bazı kriterlere uymadığınız taktirde, tercih edilmiyorsunuz. Çevreye saygılı mısın? Yeşil enerji kullanıyor musun? Yaya trafiğine önem veriyor musun? Katılımcı yerel demokrasi konusunda çalışman var mı? Sokak hayvanlarıyla barışık mısın? Hem kentsel hem de yaşamsal açıdan çağdaş yaşamın gerektirdiği bazı kriterlere uyulması gerekiyor. Eğer bunları yapmazsanız, insanlar sizi tercih etmiyor. İşte bunlar gibi etkenleri bir araya getiren ve size bir belge veren, akredite eden bir sistem, Green Destination çalışması. Bu nedenle çok önemsiyoruz."

'Green Destination Quality Coast' için doğal ve kültürel özelliklerini bugüne kadar korumayı başaran Bitez’i özellikle seçtiklerini dile getiren Başkan Aras, Green Destination programını çok önemsediklerini ve maddi manevi destek verdiklerini kaydetti.

"BİTEZ’İ HER YÖNÜYLE DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Gerçekleşen toplantı sonunda Sürdürülebilirlik Birimi'nin vizyonu; 'Bitez'in sürdürülebilir, çevresel, ekonomik, sosyal, kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtımını yaparak ve Bitez'i her vatandaşın ulaşabileceği bir tatil köyü haline getirmek. Ayrıca bu çalışmaları Bodrum geneline yaymak.' olarak belirlenirken, misyon ise; 'Bitez mahalle sakinlerinin kültürünün tanıtılması, Bitez’in doğal güzelliklerinin korunması ekonomik fayda sağlayan Bitez mahalle sakinlerinin geliştirilmesi gibi çalışmaların etkin yönetimi Bitez destinasyon turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasıdır.' şeklinde ifade edildi.

Uluslararası Quality Coast- Sürdürülebilir Kıyı Turizmi Ödül Programına başvuran Bodrum Belediyesi, başvuru için gerekli kriterlerden 15 tanesini 1 Temmuz 2020 tarihine kadar tamamlayacak.