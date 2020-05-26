Bitlis'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adilcevaz'ın Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin ile Kardaş ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların kullanıldığı kavgada, 65 yaşındaki Süleyman K, hayatını kaybetti, kimliği belirlenemeyen 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Yaralıların kaldırıldığı Bitlis ve Ahlat'taki hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önemleri alındı.
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