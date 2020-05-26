Bitlis'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

26 Mayıs 2020 Salı, 21:51

Adilcevaz'ın Göldüzü köyünde yaşayan Erçetin ile Kardaş ailelerinin fertleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.



Silahların kullanıldığı kavgada, 65 yaşındaki Süleyman K, hayatını kaybetti, kimliği belirlenemeyen 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Yaralıların kaldırıldığı Bitlis ve Ahlat'taki hastanelerin önünde ve köyde güvenlik önemleri alındı.



