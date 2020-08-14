“Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak”
Bakan Koca, okulların açılmasıyla ilgili "21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" değerlendirmesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Eylül'de okulların açılmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerimden yayımladığı mesajda herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Bakan Koca mesajında şunları kaydetti:
"Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylül'de, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak"
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