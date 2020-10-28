Bizimkiler’in 'Abbas Efendi’si Hikmet Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı

28 Ekim 2020 Çarşamba, 14:30

Bizimkiler dizisiyle hafızalarda yer eden ve dün yaşamını yitiren oyuncu Hikmet Karagöz, son yolculuğuna uğurlandı.

Karagöz, ikindi vaktinde İstanbul’daki Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Hürriyet'in haberine göre cenaze törenine Hikmet Karagöz’ün kızı Zeynep Karagöz’ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.

2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan Karagöz, 15 Ekim’de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Oyuncunun ölümünü kızı Zeynep Karagöz, “Babişkom, Hikmet Karagöz bugün son yolculuğuna çıktı... Bu kez dönüşü yok; ardından tebessümler, kadehler ve anılar, sohbetler yakışır. Korona nedeniyle cenaze töreni olması mümkün gözükmüyor. Hatrına şerefe” ifadeleriyle duyurmuştu.