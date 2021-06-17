Bloomberg, Türk Lirası'na ilişkin tahminini açıkladı

17 Haziran 2021 Perşembe, 14:11

Fed dün faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) faizleri değiştirmedi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit tuttu. Fed en az 120 milyar dolarlık varlık alım programını değiştirmedi.

ABD borsaları karar sonrası düşüşe geçerken, tahvil faizleri yeniden 1.50'nin üzerine çıktı. 8.50 seviyesinde olan dolar/TL de 8.61'in üzerine çıktı. Altın fiyatlarında ise yüzde 0.5'lik düşüş geldi.

Bloomberg'den Çağan Koç'un kaleme aldığı "Türkiye, liradaki zayıflık sürerken faizleri tutacak" başlıklı makalede, "zayıf lira" ve "küresel emtia fiyatları"nın Türkiye'nin enflasyon görünümünü gölgelemeye devam ettiği kaydedildi. Makalede, Türkiye Merkez Bankası'nın faiz oranlarını üçüncü çeyrek boyunca değiştirmeyeceği öngörüldü.

Bloomberg'in anketine katılan 25 ekonomistin tamamı, borçlanma maliyetlerinin yüzde 19'da tutulacağını tahmin etti. Türkiye enflasyonu Mayıs ayında yedi aylık artışları durdurdu ancak beklenmedik düşüş tahminlere göre, Covid-19 vakalarındaki artışın ardından geçen ay boyunca ülkede uygulanan sıkı karantinanın sonucuydu.

Ekonomistler, liranın bu yılın en kötü performans gösteren gelişmekte olan piyasa para birimi statüsünün, yükselen petrol fiyatlarıyla birleştiğinde enflasyonun Haziran ayında hızlanabileceğini söyledi. Uzmanlar bu durumun, yeni bir parasal gevşeme döngüsü başlatmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

TEMEL BİLGİLER

Merkez bankasının yeni başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyat artışlarının hızının Nisan ayında zirve yaptığını ve 2021 sonunda yüzde 12,2'ye düşmesinin beklendiğini söyledi. Bu ayın başlarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz veya Ağustos aylarında daha düşük faiz oranlarına ilişkin çağrıda bulunmuştu. Ancak Kavcıoğlu, “politikada erken gevşeme beklentilerine” karşı geri adım attı.

Kavcıoğlu, beklenen enflasyona göre pozitif bir reel oran için bankanın yüzde 5 enflasyon hedefi olana kadar sıkı bir politika sürdüreceğine yönelik söz vermesine rağmen, Mart ayında devraldığından bu yana lira dolar karşısında yüzde 15'ten fazla değer kaybetti.

Türkiye'nin gerçekleşen fiyat artışı verilerine göre düzeltilmiş kilit oranı yüzde 2,41 seviyesinde bulunuyor. Küresel arz sorunları yıllık yüzde 38,3'e ulaşan üretici enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam ederken, Mayıs ayı sonunda yürürlüğe giren akaryakıt vergisi artışının bu ay tüketici fiyatlarını etkilemesi bekleniyor.

EKONOMİSTLER NE DİYOR?

Bloomberg'e açıklamalarda bulunan bazı ekonomistler, merkez bankasının üçüncü çeyrek gibi erken bir tarihte gösterge faiz oranını düşürmeye başlayabileceğini söylerken, diğerleri son çeyreğe kadar beklemesi gerekebileceğini savunuyor.

Enflasyonun 17 civarında seyretmesini bekleyen Deutsche Bank AG'nin Londra merkezli ekonomisti Fatih Akçelik, "Mayıs ayında TÜFE enflasyonundaki düşüşün, makroekonomik temellerden ziyade tam karantinadan kaynaklandığı için geçici olduğuna inanıyoruz" dedi.

Akçelik ayrıca, “Mayıs ayındaki düşük enflasyon rakamı, erken politika gevşemesine ilişkin endişeleri canlandırsa da, merkez bankasının dördüncü çeyreğin başına kadar politika faizini düşürmesi için uygun bir ortam olmadığına inanıyoruz” diye konuştu.

ARKA PLAN

Kavcıoğlu'nun 2018'den bu yana Türkiye'nin dördüncü merkez bankası başkanı olduğu belirtilen yazıda, Eski Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal "Piyasa dostu" şeklinde tanımlanarak Erdoğan tarafından görevden alındığı hatırlatıldı.

Bunun yanında Kavcıoğlu'nun ilk iki para politikası toplantısında faiz oranlarını değiştirmediği ancak ek sıkılaştırma sözü verdiği anımsatıldı.

Faiz belirleme komitesi 14 Temmuz'da toplanacak. Haziran enflasyon verileri ise 5 Temmuz'da açıklanacak.