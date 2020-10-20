Bloomberg'ten ABD seçimleri yorumu: Hangi aday kazanırsa Erdoğan'a yarar?

20 Ekim 2020 Salı, 11:54

ABD’li medya kuruluşu Bloomberg, Trump’ın seçimi kaybetmesi durumunda gerçekleşebilecek olası senaryolar ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı. Sitede, Marc Champion imzasıyla yayınlanan analizde, “Trump’ın yenilmesi bazı diğer liderlerin de kaybetmesi anlamına gelir” başlığı kullanıldı.

Champion, “Eğer Donald Trump, Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından Beyaz Saray’dan ayrılırsa, tek kaybeden o olmayacaktır. Birçok hükümet modern zamanlarındaki en kaotik ve en alışılmadık ABD başkanlığının sona ermesini kutlayabilir fakat diğerlerinin bu kutlamalara katılmamak için geçerli nedenleri olacak. Türkiye, Kuzey Kore ve İsrail gibi ülkelerin liderlerinin Trump ile ilişkisi tamamen pozitif. Trump’ın görevden ayrılması onların hemen sorunlarla karşılaşmasına sebebiyet verecektir” yorumunu yaptı.

“EN ÇOK KAYBA UĞRAYAN İSİM OLABİLİR"

Trump ile yakın ilişkiye sahip ülkelerin liderleri için ayrı başlıklar açan Champion, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de iki paragraf yorum yazdı. Champion, “Eğer siyasi destek konusunda Trump’a Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’dan daha çok dayanan biri varsa o da Türkiye Cumhurbaşkanı’dır” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre Champion, “Trump, NATO müttefiki olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sonrasında Türkiye ile Kongre’nin yaptırım hamlesi arasında fiilen durdu. İki ismin kişisel bağları sebebiyle Erdoğan, Trump’ın ABD askerleri Suriye’den çekmesini sağladı. Trump bu kararı Pentagon’a ya da Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Birleşik Krallık ya da Fransa gibi müttefiklerine sormadı” yorumunu yaptı.

Champion, “Yaptırımlar uygulanmaya hazırken ve Biden da daha önce Türkiye’deki muhalif partilere destek çağrısı yapmışken, Trump’ın gidişinden en çok kayba uğrayan isim Erdoğan olabilir” dedi.