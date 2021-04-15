BluTV bu hafta sonu ücretsiz olacak

15 Nisan 2021 Perşembe, 15:45

Ramazan için açıklanan kısmi kapanma kararlarına göre bu hafta sonu da sokağa çıkmak yasak olacak. Popüler çevrimiçi yayın servislerinden olan BluTV de hafta sonu evde kalmak zorunda olanlar için kampanyasını duyurdu.

Dijital içerik platformu BluTV, kısıtlamaların başlamasının ardından aldığı kararla hafta sonu bütün içeriklerinin ücretsiz izlenebileceğini açıkladı. BluTV, sosyal medyadan yaptığı duyuruya göre 16-17-18 Nisan tarihlerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.

Kampanya 18 Nisan'da, saat 00.00'da sona erecek.

Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler. ???? pic.twitter.com/5bMzZ0j3zg — BluTV (@BluTV) April 14, 2021

BluTV ücretsiz olarak nasıl izlenir?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, 'blutvizliyorum' şifresiyle sisteme kolayca giriş yapabilecek. Kampanya 18 Nisan'da, saat 00.00'a ulaştığında sona erecek.

Öte yandan BluTV daha önce de kısıtlamaların ardından aynı uygulamayı yapmıştı.