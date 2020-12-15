BluTV, yayından kaldırılan 'Çıplak' dizisi hakkında açıklama yaptı
BluTV, yayından kaldırdığı "Çıplak" dizisiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için 'Çıplak' dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz" denildi.
BluTV, yönetmenliğini Can Evrenol'un üstlendiği "Çıplak" isimli dizinin yayından kaldırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada "18 yaş altı çocuk kilidi uygulamamızı aktive etmeyi planladığımız bir dönemde olduğumuz için Çıplak dizisini kısa bir süreliğine erişime kapatmış bulunuyoruz. Teknik prosedürler tamamlandıktan sonra içeriğimiz yeniden izleyicilerimizle buluşacaktır" ifadeleri kullanıldı.
Dizinin yapımcısı olan TN Yapım'ın Genel Koordinatörü Merve Göntem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizinin 2. sezon çekimleri için sette olduklarını duyurdu.
Göktem şunları söyledi:
"Çıplak 2. sezon çekimleri için setteyiz. Bizi seven, destekleyen, yeniden platformda yer bulmasını bekleyen herkese yürekten teşekkürler. Beteri yok uslanmaktan"
Çıplak 2. sezon çekimleri için setteyiz. Bizi seven, destekleyen, yeniden platformda yer bulmasını bekleyen herkese yürekten teşekkürler. Beteri yok uslanmaktan ??? pic.twitter.com/jB3mj6O584— Merve Göntem (@mervegontem) December 15, 2020
NE OLMUŞTU?
YouTube yayınında diziye ilişkin konuşan gazeteci Cüneyt Özdemir dizinin fragmanını paylaşmış ve videonun devamında açıklamalarda bulunmuştu.
Diziyi çok beğendiğini ve günümüz gençliğinin de çok beğeneceğini belirten Özdemir, dizinin cesur sahnelerinden de bahsetmiş, RTÜK başkanına gönderme yaparak bir tweet paylaşmıştı.
Özdemir paylaşımında "Aman RTÜK Başkanı @ebekirsahin bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullandı. Özdemir, bir süre sonra hedef göstermekle suçlanan paylaşımını silmişti.
Özdemir'in paylaşımının ardından BluTV kullanıcıları platform katoloğunda diziye ulaşamaklarını belirtmişti.
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