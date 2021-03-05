BluTV'den Netflix'e 'zam' göndermesi
Dijital içerik platformu Netflix, Türkiye fiyatlarında yüzde 50'yi bulan artışa gitti. BluTV CEO'su Doğan Yalçındağ, sosyal medya hesabından "26,99’lar.. 54,99’lar.. vay vay" paylaşımıyla Netflix'e göndermede bulundu.
Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix dün, Türkiye'deki üyelik ücretlerine zam yaptığını duyurdu. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 30 ile 50 arasında arttı. Zam kararının ardından, kullanıcı sorularına sitesinde yer alan 'Yardım Merkezi' bölümünden yanıt veren Netflix, zammın gerekçesi olarak, yerel piyasada yaşanan vergi değişikliklerine ve enflasyona vurgu yaptı.
Zam duyurusunu yapan Netflix ise, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:
"Türkiye'deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz.
Blu TV CEO'su Doğan Yalçındağ, Netflix fiyatlarının yüksekliğine dikkat çektiği Twitter gönderisine ek olarak "Bizde yıllık alırsanız aylık (taksit seçeneği ile) 9,90" ifadesini kullandı.
Bizde yıllık alırsanız aylık (taksit seçeceği ile) 9.90— A. Dogan Yalcindag (@adyalcin1) March 4, 2021
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