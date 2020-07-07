BluTV'den yeni dizi: Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz ile 'Yarım Kalan Aşklar'
BluTV’nin yeni dizisi “Yarım Kalan Aşklar” motor dedi. Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in oynadıkları dizi yakında izleyiciyle buluşacak.
“Aşk iki beden arasında değil, ruhlar arasında yaşanır” sloganıyla yola çıkan diziden ilk kareler yayımlandı.
Dilan Çiçek Deniz
Blu TV’nin özel yapımı olan, yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği “Yarım Kalan Aşklar” geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybedip sürpriz bir bedende dünyaya geri dönen Ozan’ın hikayesini anlatıyor.
(Soldan sağa) Ezel Akay, Dilan Çiçek Deniz, Burak Deniz, Cem Davran
Başrollerinde yer alan Burak Deniz ve Dilan Çiçek Deniz’in yanı sıra Cem Davran, Ezel Akay, Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal gibi isimlerin yer aldığı dizi dikkat çeken konusu ile izleyenlerin hafızasında iz bırakmayı hedefliyor.
Yeni bir hayatta, yeni bir bedende, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavını anlatacak dizinin yönetmen koltuğunda “Suskunlar”, “Karışık Pizza”, “İkimizin Yerine” gibi yapımları yöneten Umur Turagay yer alırken, senaristliğini Ethem Özışık (“Poyraz Karayel”, “Söz”), Hakan Bonomo (“Adı Mutluluk”, “Söz”) ve Ercan Uğur (“Söz”) üstleniyor.
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